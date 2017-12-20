Звонки с мессенджера BiP приносят гигабайты абонентам lifecell

lifecell запустил акцию для пользователей мессенджера BiP – теперь каждый час звонков с мессенджера на любые номера в пределах Украины принесет дополнительный 1 ГБ мобильного Интернета.
BiP дает уникальную возможность звонить с мессенджера (BiP out вызов) на любые номера, даже на те, где мессенджер не установлен. Эта функция дает возможность пользователям звонить без дополнительной платы за трафик и пользоваться локальными тарифами согласно тарифному плану через мобильный Интернет и Wi-Fi на территории Украины. И это еще один шаг на пути развития цифровых звонков.
Акция продлится до 28.02.2018 года и доступна для всех абонентов lifecell, которые подписаны на тарифные планы с внутрисетевыми минутами.
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