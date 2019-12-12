12 декабря 2019, 10:45

lifecell запускает услугу "Виртуальный номер"

Диджитал-оператор lifecell запускает «Виртуальный номер BiP» — услугу, которая позволяет приобрести и пользоваться украинским номером в любой части света по «домашним» тарифам Украины.



Виртуальный номер BiP — это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мессенджера BiP. Эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP.



Основные преимущества услуги «Виртуальный номер BiP»:



осуществление и прием звонков с других телефонных номеров в любой точке земного шара;

доступность (для покупки номера нужен только Интернет, а физическая SIM-карта не нужна)

простое пользования услугой (необходимо только подключение к Интернету).



Для того, чтобы воспользоваться услугой виртуального номера от lifecell, необходимо:



пройти короткую регистрацию и выбрать номер;

загрузить мессенджер BiP для Android или iOS;

подключиться к Интернету и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.

