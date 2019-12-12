lifecell запускает услугу "Виртуальный номер"

Диджитал-оператор lifecell запускает «Виртуальный номер BiP» — услугу, которая позволяет приобрести и пользоваться украинским номером в любой части света по «домашним» тарифам Украины.
Виртуальный номер BiP — это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мессенджера BiP. Эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP.
Основные преимущества услуги «Виртуальный номер BiP»:
осуществление и прием звонков с других телефонных номеров в любой точке земного шара;
доступность (для покупки номера нужен только Интернет, а физическая SIM-карта не нужна)
простое пользования услугой (необходимо только подключение к Интернету).
Для того, чтобы воспользоваться услугой виртуального номера от lifecell, необходимо:
пройти короткую регистрацию и выбрать номер;
загрузить мессенджер BiP для Android или iOS;
подключиться к Интернету и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.
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