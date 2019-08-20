Абоненты lifecell теперь могут пользоваться 4G/LTE в роуминге в 40 странах мира

20 августа 2019, 13:15

Диджитал-оператор lifecell в партнерстве с иностранными операторами обеспечивает своих абонентов высокоскоростным мобильным Интернетом четвертого поколения, предоставляя услугу роуминга в 40 странах.

Диджитал-оператор lifecell расширил перечень стран, в которых абоненты будут обеспечены высокоскоростным мобильным Интернетом четвертого поколения. Так, в перечень стран, где абоненты lifecell смогут пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом, недавно добавились Италия, Португалия, Латвия, США, Финляндия и Казахстан.Другие популярные направления для туристов, в которых lifecell с иностранными партнерами обеспечил 4G/LTE в роуминге, — это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Германия, Польша, Турция, Венгрия, Франция, Чехия и Черногория. Перечень всех стран и детали услуги «LTE Роуминг» можно узнать по ссылке.