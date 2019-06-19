Абоненты lifecell теперь могут осуществлять безопасную замену SIM-карты

Диджитал-оператор lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет безопасно заменить SIM на USIM при помощи нового стартового пакета.
При этом у абонента сохранятся текущий номер и тарифный план со сроками их действия, а также имеющиеся средства на основном и бонусном счетах, подключенные услуги и акции.
Как осуществить замену
1) Необходимо приобрести новый стартовый пакет lifecell с отметкой 4.5G в любой точке продаж или заказать его доставку онлайн.
2) На смартфоне с текущей активной SIM-карты набрать комбинацию
*393*ХХХХХХХХХХХХХ* ZZZZZZZZ*YYYYYYYY#, где:
• ХХХХХХХХХХХХХ - серийный номер стартового пакета;
• ZZZZZZZZ- PUK1 текущей SIM-карты;
• YYYYYYYY- PUK1 SIM-карты нового стартового пакета.
3) Через 60 минут на смартфоне с текущей активной SIM-карты набрать комбинацию
*393# и подтвердить замену.
4) Установить новую SIM-карту в смартфон после автоматического отключения текущей SIM- карты.
Стоимость услуги
Абонент оплачивает только стоимость стартового пакета. При покупке стартового пакета за 150 грн. после замены SIM-карты на бонусный счет абонента начисляется 100 грн.