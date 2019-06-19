Абоненты lifecell теперь могут осуществлять безопасную замену SIM-карты

19 июня 2019, 13:45

Диджитал-оператор lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет безопасно заменить SIM на USIM при помощи нового стартового пакета.

При этом у абонента сохранятся текущий номер и тарифный план со сроками их действия, а также имеющиеся средства на основном и бонусном счетах, подключенные услуги и акции.

Как осуществить замену

1) Необходимо приобрести новый стартовый пакет lifecell с отметкой 4.5G в любой точке продаж или заказать его доставку онлайн.

2) На смартфоне с текущей активной SIM-карты набрать комбинацию

*393*ХХХХХХХХХХХХХ* ZZZZZZZZ*YYYYYYYY#, где:

• ХХХХХХХХХХХХХ - серийный номер стартового пакета;

• ZZZZZZZZ- PUK1 текущей SIM-карты;

• YYYYYYYY- PUK1 SIM-карты нового стартового пакета.

3) Через 60 минут на смартфоне с текущей активной SIM-карты набрать комбинацию

*393# и подтвердить замену.

4) Установить новую SIM-карту в смартфон после автоматического отключения текущей SIM- карты.

Стоимость услуги

Абонент оплачивает только стоимость стартового пакета. При покупке стартового пакета за 150 грн. после замены SIM-карты на бонусный счет абонента начисляется 100 грн.



