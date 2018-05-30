Киевстар упростил замену SIM-карт на USIM

30 мая 2018, 14:15

Чтобы корпоративные и контрактные абоненты Киевстар смогли еще быстрее начать пользоваться 4G-связью, оператор упростил для них процедуру получения USIM. Теперь замена займет не более 5 минут.

Если раньше, чтобы получить USIM в одном из более чем 400 магазинов мобильного оператора контрактным абонентам необходимо было предъявить свой паспорт, а корпоративным – еще и документы от компании, то сейчас идентификация пользователей происходит только с помощью SMS-пароля.

Заменить по упрощенной процедуре можно только SIM-карту на USIM в том случае, если она не заблокирована. Это позволяет обеспечить высокий уровень защищённости персональных данных корпоративных и контрактных абонентов. При этом, заменить можно как основную SIM-карту, так и SIM-пару.

«У современного человека темп жизни очень быстрый. И никакие бюрократические задержки, как и стояние в очередях, уже неприемлемы, - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке компании Киевстар. – Поэтому мы тщательно пересмотрели процедуры, которые были связаны с заменой старых «симок» на 4G. Скорости сети нового поколения ускоряют и процессы нашего общения с клиентами».

Ранее для своих контрактных и корпоративных абонентов Киевстар запустил выгодные тарифные планы с безлимитным мобильным интернетом* – специально для использования 4G. Контрактные абоненты могут подключить один из 6 тарифных планов: «Киевстар 4G», «Киевстар 4G Extra» «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP», которые содержат расширенный пакет сервисов. Для корпоративных абонентов доступны тарифные планы «Киевстар 4G 125», «Киевстар 4G 175», «Киевстар 4G 275», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». В тарифах «Business» для корпоративных и контрактных абонентов предлагается доступ к приложениям лицензионного Microsoft Officе 365.

Абоненты предоплаченной формы обслуживания, кроме замены SIM-карты в фирменном магазине Киевстар, также могут воспользоваться удаленной заменой.

Чтобы проверить поддерживает ли ваша «симка» сеть четвертого поколения, можно воспользоваться специальным USSD-кодом *245*4#. Для проверки смартфона на совместимость c 4G следует использовать код *245*5#.









