Получить SIM-карту Киевстар с 4G можно почтой

1 марта 2019, 9:45

Киевстар предоставляет абонентам новые возможности для замены обычной SIM-карты на USIM, с поддержкой 4G.

Теперь абоненты предоплаченной связи могут заказать бесплатную почтовую доставку USIM карт.

Услуга предоставляется компанией Киевстар в партнерстве с национальным оператором почтовой связи «Укрпочта». Абоненты могут заказать доставку USIM в приложении «Мой Киевстар». В течение 5 рабочих дней новая карта будет доставлена на указанный в заявке почтовый ящик.

Бесплатная почтовая доставка SIM карт, поддерживающих технологию LTE, доступна для клиентов предоплаченной связи, которые пользуются услугами Киевстар не менее трех месяцев. Кроме того, у абонента должен быть смартфон, поддерживающий 4G/LTE.

Чтобы проверить, поддерживает ли SIM-карта абонента связь 4G, можно воспользоваться специальным USSD-кодом *245*4#. А для проверки смартфона набирать *245*5#

Киевстар предлагает и другие удобные для абонентов способы замены SIM-карт на USIM:

бесплатно в одном из более чем 420 фирменных магазинов оператора;

бесплатно в 3000 других торговых точках (в сети мобильной техники, сервисных центрах и других магазинах), где есть отметка «Бесплатно замените свою SIM-карту»;

купив стартовый пакет Киевстар со знаком 4G и самостоятельно заменив по инструкции по ссылке.

Сеть 4G Киевстар охватила 3916 населенных пунктов, где проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения. Благодаря 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета, ведь с новой технологией средняя скорость мобильной передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передачи информации (ping) меньше в 2,5 раза в сравнении с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым контентом», смотреть онлайн ТВ высокого качества, за считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

