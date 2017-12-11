Киевстар вводит USSD-коды для проверки готовности к 4G

11 декабря 2017, 17:46

Киевстар вводит USSD-коды, с помощью которых можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта стандарт 4G.

4G откроет еще больше возможностей пользователям мобильного интернета: скорость передачи данных в ~6,5 раза выше, чем в сетях 3G, в 2,5 раза меньше время ожидания открытия интернет-страниц, в ~10 раз больше емкость сети и т.д. Но для того чтобы абоненты могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами связи четвертого поколения, нужны смартфоны, поддерживающие технологию передачи данных (4G/LTE), и специальные SIM-карты (USIM).

Поэтому с 7 декабря 2017 года Киевстар вводит USSD-коды, с помощью которых абоненты смогут подготовиться к 4G. Чтобы проверить:

будет ли работать SIM-карта в сети 4G надо набрать код *245*4# вызов

поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов.

Абоненты могут бесплатно заменить свою старую SIM-карту в фирменных магазинах Киевстар на USIM, которая поддерживает стандарт 4G. Кроме того, в магазинах компании есть широкий выбор 4G-смартфонов. Так, с 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года в магазинах Киевстар проходит масштабная новогодняя акция: при покупке смартфона мобильный оператор возвращает абоненту 20% стоимости на мобильный счет, или оплатит за абонента 2 платежа рассрочки.

«На данный момент в сети Киевстар зарегистрировано 40% смартфонов с поддержкой 4G/LTE. Но для того чтобы все наши клиенты с первого же дня коммерческого запуска 4G ощутили преимущества качественного ультрабыстрого мобильного интернета, мы сделали бесплатной замену SIM-карты и запустили акционные предложения на 4G-смартфоны», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напоминаем, что в январе 2018 г. должен начаться тендер на радиочастоты в диапазоне 2600 МГц, что даст старт развитию технологии 4G/LTE в Украине. Киевстар уже сейчас готовит сеть для предоставления услуг скоростной передачи данных в этой технологии, а также обновил 100% радиооборудования, чтобы быть готовым для предоставления услуг 4G-связи на частотах 1800 МГц.