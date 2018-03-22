Заменить SIM-карту на USIM с 4G можно без посещения магазина Киевстар

22 марта 2018, 12:15

Абонентам Киевстар стало еще проще подготовиться к 4G. Заменить SIM-карту на USIM (с поддержкой 4G) теперь можно самостоятельно.

Украинцы активно готовятся к запуску сети четвертого поколения: количество абонентов Киевстар, которые посещают фирменные магазины оператора для замены старых SIM-карта на новые, с поддержкой 4G (USIM), выросло в два раза по сравнению с декабрем 2017 года. Чтобы подготовка абонентов к 4G была еще удобнее, Киевстар сделал возможной удаленную замену SIM-карт.

Для этого абонентам нужно выполнить несколько шагов:

• приобрести новый стартовый пакет Киевстар со знаком 4G. Начиная с 2017 года во всех своих стартовых пакетах мобильный оператор использует именно USIM-карты;

• со своей действующей SIM-карты набрать комбинацию *245*41*0XXYYYYYYY*Z…Z#, где 0ХХХХХХХХХ — номер телефона, который указан в купленном стартовом пакете, а Z...Z —19 цифр ICC кода (серийный номер на обороте самой SIM-карты) или 8 цифр PUK1 (указан на держателе, к которому крепится SIM-карта). После набора комбинации — придет SMS с паролем, который необходим для переноса номера;

• заменив старую SIM-карту на новую USIM в своем смартфоне — активировать номер с помощью комбинации *111#;

• отправить запрос *245*42*ХХХХХХ#, где ХХХХХХ — полученный в SMS пароль;

• перезагрузить смартфон через 10 минут после отправки запроса.

По факту выполнения заявки придет SMS-сообщение. После этого, номер абонента будет перенесен на новую карту в течение 30 минут. Будут восстановлены все средства на основном и бонусном счетах, а также услуги, которые абонент подключал ранее.

Воспользоваться новой возможностью могут абоненты предоплаченной связи Киевстар. Замена бесплатная – никаких дополнительных платежей, кроме стоимости самого стартового пакета, делать не нужно.

С подробной информацией об удаленной замене SIM-карты можно ознакомиться по ссылке. Прежде чем осуществить замену – проверьте, не поддерживает ли уже ваша SIM-карта 4G. Для этого воспользуйтесь специальным USSD-кодом *245*4#. Для проверки смартфона на совместимость c 4G воспользуйтесь кодом *245*5#.







