Клиенты Vodafone теперь смогут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM

25 апреля 2018, 12:45

Vodafone Украина предложил клиентам предоплаченных тарифов новый сервис – самостоятельную замену SIM-карты.

Наиболее частая причина обращения в центры обслуживания – замена потерянной или поврежденной SIM-карты, и в последнее время – замена старой SIM-карты на USIM, карты нового формата с поддержкой 4G. Благодаря новому сервису клиенты компании смогут поменять старую SIM карту на новую с сохранением номера без необходимости идти в магазин Vodafone.

Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты уже начали появляться в продаже, а с 1 мая их можно будет купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость стартового пакета для замены SIM-карты составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.

Такую SIM-карту клиент может активировать удаленно, сэкономив время на походе в магазин. Для замены старой SIM-карты на USIM с поддержкой 4G нужно позвонить по номеру 222 со своего номера Vodafone и сообщить оператору серийный номер новой USIM-карты, указанный на новом стартовом пакете.

В случае утери или повреждения SIM-карты для активации новой USIM-карты, нужно позвонить по номеру 222 с любого номера Vodafone или на 0 800 400 222 с номера любого другого украинского оператора, пройти идентификацию и сообщить серийный номер новой USIM-карты, указанный на новом стартовом пакете.

Новая карта заработает сразу после общения с оператором. Клиенты, которые воспользовались сервисом, могут получить 4 ГБ в подарок. Детальней о том, как можно самостоятельно заменить старую карту на USIM и получить подарок, можно узнать на vodafone.ua/usim.

USIM-карта – это усовершенствованная версия обычной SIM-карты, работающая в сети четвертого поколения связи LTE/4G при наличии покрытия, технической возможности активации услуги, а также технических характеристик и настроек телефона. USIM-карта имеет больший объем памяти и высокую степень защиты.

Основные преимущества USIM:

возможность пользоваться 4G интернетом;

поддержка более совершенных стандартов криптографической защиты;

возможность записывать до 500 контактов во внутреннюю телефонную книгу

возможность указывать в контактах телефонной книги дополнительные номера телефонов и e-mail;

дополнительное меню оператора с набором информационных и развлекательных сервисов.