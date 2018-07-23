Киевстар запустил бесплатную замену SIM на USIM в 3000 магазинах по всей Украине

23 июля 2018, 10:15

Чтобы подготовиться к использованию 4G абоненты Киевстар теперь могут заменить свою SIM на USIM в одной из 3000 торговых точек партнеров мобильного оператора.

Для этого необходимо обратиться к сотруднику торговой точки, где есть соответствующий знак – желтый круг с надписью: «Бесплатно замените свою SIM-карту».

Сотрудник самостоятельно осуществит замену, а сам процесс займет для абонента не более 5 минут. Среди партнеров Киевстар: крупные сети мобильной техники, сервисные центры и другие магазины.

«Киевстар первым среди мобильных операторов в Украине запускает подобную инициативу, чтобы упростить каждому украинцу доступ к новым технологиям. Чтобы у всех наших абонентов была возможность пользоваться мобильным интернетом четвёртого поколения, мы расширяем возможность бесплатной замены SIM на USIM в более чем 3000 точках продаж наших партнеров по всей Украине», - говорит Ольга Смысленова, директор по розничным продажам Киевстар.

4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно их действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают новый стандарт. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*4# вызов – для проверки SIM-карты; *245*5# вызов – для проверки смартфона.

4G от Киевстар доступный уже в 1138 населенных пунктах Украины. На сегодня количество абонентов оператора, которые воспользовались услугами 4G-связи превысило 1,2 млн. И в сетях 4G (работающих в диапазонах 2600 и 1800 МГц) было использовано 4081 ТБ, которых хватит, например, на 316 лет просмотра видео в высоком качестве или на 4115 лет прослушивания музыкальных треков.





