2,5 млн абонентов воспользовались безлимитным 4G к праздникам

26 декабря 2018, 11:15

С 3 декабря 2018 года до 14 января 2019 года для всех абонентов Киевстар мобильный интернет в сети 4G – неограниченно, без каких-либо настроек и без дополнительной платы.

Рождественские и Новогодние праздники для абонентов Киевстар стали поводом выбрать мобильный интернет нового поколения. Ведь до 14 января 2019 в сети 4G услуги передачи данных - без ограничений и дополнительной платы. Это предложение доступно как новым, так и действующим абонентам оператора, не зависимо от способа подключения (предоплаченная связь или обслуживание по договору), либо условий их тарифных планов.

Так, всего за 20 дней акции, безлимитным 4G к праздникам воспользовалось уже 2,5 млн абонентов. А трафик передачи данных в сети 4G Киевстар увеличился на 30%. В целом, в декабре 2018 в сети 4G было использовано почти 17 Петабайтов трафика. Чт интересно, абоненты начали более активно менять свои SIM-карты на новые, которые оснащены 4G модулем (так называемые USIM карты). Так, с начала акции, более 200 тысяч абонентов получили USIM-карты.

Связь 4G Киевстар доступна уже в 3606 населенных пунктах Украины, на территории, где проживает более 21 млн человек. Напомним, что сеть 4G Киевстар имеет ряд существенных преимуществ. Так, согласно данных УГЦР, у Киевстар 4367 базовых станций, которые поддерживают технологию LTE. Также оператор приобрел на конкурсах по распределению радиочастот наибольшее количество полос в диапазонах 2600 и 1800 МГц для 4G связи. В результате, в сети Киевстар – наибольшая средняя скорость мобильного интернета среди всех мобильных операторов Украины, что подтверждается данными исследования международной компании Ookla.

Проверить, поддерживает ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карты. А заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.





