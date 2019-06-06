К лету Киевстар сделал 4G безлимитным

6 июня 2019, 9:45

До 31 июля 2019 года – мобильный интернет в сети 4G для абонентов Киевстар будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов.

4G безлим действует как для действующих, так и для новых абонентов Киевстар, не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Абонентам Киевстар нужно всего лишь:

пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;

быть в зоне покрытия 4G-сети оператора;

иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

Сейчас летним 4G безлимом от Киевстар могут воспользоваться жители 6109 населенных пунктов, где присутствует сеть четвертого поколения оператора, и где проживает примерно 27,7 млн человек, 66,7% населения Украины.

Напомним, чтобы обеспечить качественную работу 4G для как можно большего количества людей, Киевстар приобрел больше всего частот на аукционах и установил наибольшее количество 4G-базовых станций в Украине – более 7100**. С 4G абоненты Киевстар получают больше преимуществ от мобильного интернета, ведь его средняя скорость выше в 16 раз, а задержка в передаче данных (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с 3G. А согласно данным исследования международной компании Ookla – в сети Киевстар самая высокая средняя скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Проверить, поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов: *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карт.



