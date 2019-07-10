За один месяц 4,5 млн абонентов Киевстар воспользовались летним 4G безлимом

10 июля 2019, 11:15

В течение двух месяцев, до 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар мобильный интернет в сети 4G – безлимитный, без каких-либо настроек и дополнительной платы.

Благодаря этому растет количество пользователей 4G и объем трафика в сети оператора.

В июне безлимитным 4G воспользовались уже 4,5 млн абонентов Киевстар. Вместе они использовали почти 29 петабайт мобильного интернета в сети 4G. Это на 18% больше, чем было использовано в мае. Интересно, что такого количества трафика хватило бы, например, для просмотра видео в высоком качестве примерно в течение 2270 лет.

Благодаря возможности пользоваться 4G безлимитно, абоненты Киевстар начали активно менять свои SIM-карты на новые с поддержкой 4G (так называемые USIM-карты). С начала акции 180 000 абонентов оператора перешли на USIM-карты. Получить новую карту можно бесплатно, в любом из магазинов Киевстар, или при помощи услуги «Самостоятельная замена SIM на 4G».

Воспользоваться безлимитным скоростным 4G могут все абоненты Киевстар независимо от формы обслуживания или условий их тарифного плана. Все, что для этого надо: пользоваться 4G-смартфоном, иметь USIM-карту и быть в зоне покрытия 4G-сети. Сейчас сеть четвертого поколения оператора уже работает в 6540 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,4 млн человек (68,3% населения Украины).

