Киевстар представляет новые 4G-тарифы для контрактных и корпоративных абонентов

19 апреля 2018, 10:15

Абоненты Киевстар получат еще больше минут для звонков на все направления, а безлимитный мобильный интернет теперь доступен и в корпоративных тарифах.

«Мы делаем все, чтобы у каждого абонента было как можно больше возможностей для общения, работы и развлечений. Особенно с приходом в Украину 4G. В новой тарифной линейке для контрактных подключений есть отличные пакетные предложения и бесплатный доступ к новым сервисам: Kyivstar Go TV, Киевстар Футбол и Microsoft Office 365», – комментирует запуск тарифов Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В новом предложении Киевстар предоставляет широкий выбор тарифов для контрактных и корпоративных абонентов с разными профилями использования телеком-услуг. Контрактные абоненты могут подключить один из 6 тарифных планов: «Киевстар 4G», «Киевстар 4G Extra» «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP», которые содержат расширенный пакет сервисов. А для корпоративных абонентов доступны следующие тарифные планы: «Киевстар 4G 125», «Киевстар 4G 175», «Киевстар 4G 275», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP».

Компания продолжает развивать пакетные предложения и делает первый шаг к созданию унифицированных тарифных планов: «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP» едины для контрактных и корпоративных абонентов, и содержат услуги, расширяющие возможности пользователей. В частности, доступ к приложениям лицензионного Microsoft Officе 365, которые можно установить на 5 устройств одновременно.

В тарифных планах предусмотрены: от 100 до 4000 минут для звонков на номера других операторов в Украине, от 100 до 4000 SMS-сообщений, нетарифицируемые минуты для звонков за границу, традиционный безлим для звонков внутри сети Киевстар, а также безлимитный мобильный интернет*. Также абоненты могут воспользоваться преимуществами «двойного безлимита» с услугой «Интернет SIM-пара» – одновременно подключить два устройства к интернету на выбранном тарифном плане. Новые тарифы c большим наполнением доступны для подключения от 95 грн в месяц для контрактных абонентов и от 125 грн для корпоративных.

Также в тарифных планах для контрактных и корпоративных абонентов Киевстар предлагает возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце; лучшую защищённость персональных данных, приоритетное обслуживание и многое другое.

«Бизнес развивается, когда стремится дать своему клиенту больше. Наши абоненты, получив доступ к 4G, становятся еще более активны, их запросы растут, их потребность быть в курсе событий здесь и сейчас, пользоваться сервисами на высоких скоростях диктует новые правила для операторов, - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому для нас важно не только обеспечить клиента тем, в чем он нуждается сегодня. Но и предвидеть, что ему понадобится завтра – опередить его запрос и попасть в ожидания».

