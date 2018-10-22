Новые корпоративные 4G-тарифы Киевстар

22 октября 2018, 10:45

Киевстар запустил новую линейку тарифов для корпоративных абонентов: Kyivstar 4G, Kyivstar 4G Extra, Kyivstar 4G Ultra, Kyivstar 4G Business, Kyivstar 4G Business VIP.

В тарифах предусмотрено еще больше преимуществ для бизнес-коммуникации.

Среди них:

безлимитный доступ к интернету;

еще больше минут для звонков на другие сети по Украине

звонки на другие сети теперь можно использовать и для звонков за границу;

сервисы Microsoft Office 365 (для тарифных планов Kyivstar 4G Business и Kyivstar 4G Business VIP);

услуга «Интернет SIM-пара», которая позволяет по одному мобильному номеру иметь доступ к интернету на двух устройствах одновременно;

оплата за услуги на условиях постоплаты - «пользуйся сейчас, плати потом»;

безлимитные звонки внутри сети Киевстар.



Дополнительное преимущество – предложение «Киевстар Команда», которое создает условия для работы целого коллектива. Теперь можно подключить сразу несколько мобильных номеров на один личный счет клиента. При переходе на «Киевстар Команда» с тарифов предоплаченной формы обслуживания абонплата будет составлять только 75 грн в месяц.

А клиентам, которые ценят комплексные решения, вместе с подключением к новым тарифам Киевстар предоставляет скидку на услуги «Wi-Fi Интернет» и «IP-телефонные линии».

Оптимальное наполнение новых тарифных планов, а также их удобство дают возможность легко перейти на корпоративное обслуживание тем представителям бизнеса, которые до сих пор пользовались услугами Киевстар на условиях предоплаченной связи. Продуманные корпоративные предложения предоставляют широкий выбор тарифов от 75 до 1000 гривен абонплаты в месяц и учитывают потребности корпоративных клиентов разных отраслей и с любыми объемами бизнеса.

