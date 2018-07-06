"Домашний Интернет" теперь без дополнительной платы для абонентов Киевстар

6 июля 2018, 11:45

Услуга «Домашний Интернет» теперь включена в ежемесячную абонентскую плату в актуальных контрактных тарифных планах Киевстар.

Новые выгодные условия для контрактных абонентов являются аналогом тарифов «Все вместе», которые были запущены лидером телеком-рынка в 2016-м году и объединяют в одном тарифе сразу три услуги: мобильную связь, «Домашний Интернет» и «Домашнее ТВ».

Подключить услугу «Домашний Интернет» без дополнительной платы могут как существующие абоненты, так и новые, при условии перехода на один из актуальных тарифных планов: «Киевстар 4G Extra», «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». Для новых абонентов с тарифом «Киевстар 4G Extra» доступно специальные ценовые предложение – первые два месяца абонентская плата составит всего 95 грн вместо 155 грн. Для того, чтобы подключить услугу, контрактным абонентам необходимо обратится в один из фирменных магазинов Киевстар, предъявить паспорт и идентификационный код.

«Запуск тарифа «Все вместе», где в стоимость уже включены услуги мобильной связи, домашнего интернета и телевидения от Киевстар, для абонентов предоплаченной связи вызвал небывалый ажиотаж – его преимущества оценили около 300 тысяч клиентов. Мы получали множество вопросов, когда же похожее решение будет доступно и для контрактных абонентов. Идя навстречу пожеланиям клиентов, оценив долгосрочные перспективы, мы создали новое выгодное предложение – качественные мобильная связь и домашний интернет вместе по доступной цене, ведь мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты получали максимальные возможности», – прокомментировал Николай Бумажный, руководитель направления FTTB в Киевстар.

Кроме возможности пользоваться услугой «Домашний Интернет» без дополнительной платы, в актуальных тарифах для контрактных абонентов Киевстар предлагает безлимитный мобильный интернет; возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце; лучшую защищённость персональных данных, особенно если абонент использует свой номер телефона в банковских операциях; приоритетное обслуживание и многое другое.

Более детально ознакомиться с условиями предоставления услуги «Домашний Интернет» в тарифах для контрактных абонентов можно на официальном сайте оператора в разделе «Все вместе». Здесь же можно проверить информацию о покрытии сети фиксированного интернета от Киевстар за адресом абонента.

