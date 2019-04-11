Киевстар провел первый свой первый Kyivstar Business Hub

11 апреля 2019, 10:45

Мероприятия Open Talk – это трансформация образовательных проектов Kyivstar Business Hub в новый формат, который предусматривает открытый диалог с бизнесом.

Первая такая встреча состоялась 4 апреля 2019 – она была посвящена теме «Е-перспектива: электронный документооборот для бизнеса».

«Сегодня оператору уже недостаточно говорить с бизнес-клиентами только о связи, – рассказал на встрече Александр Комаров, Президент Киевстар. – Бизнесу важно получить то, что может повысить его эффективность. И мы можем дать клиенту больше, чем он ожидает. Электронный документооборот вместе с Mobile ID – один из таких полезных инструментов. Есть также продукты на основе больших данных, CRM-системы, виртуальная АТС и IP-телефония, решения для Интернета вещей, облачные сервисы и прочее. Но для нас очень важно, чтобы эти предложения формировались в диалоге, с учетом всех вводных данных. Каждый клиент должен получить то, что нужно именно ему – в удобном формате и с определенным набором функций».

Участники 1-го Open Talk от Kyivstar Business Hub ознакомились с перспективами появления новых государственных электронных сервисов, узнали о преимуществах применения Mobile ID* для подписания документов онлайн, на примере сервиса Star.Docs получили пошаговый инструктаж, как начать пользоваться электронным документооборотом (ЭДО) в своей компании и получить в результате значительную экономию времени, средств и ресурса персонала. Кроме того, гости воспользовались возможностью задать вопросы о юридической подоплеке использования ЭДО и Mobile ID. Важным элементом встречи стала откровенная дискуссия об имеющейся проблематике применения этих сервисов. Для гостей выступали спикеры из Киевстар, Фонда Восточная Европа, департамента систем электронной цифровой подписи и электронной идентификации ГП «Национальные информационные системы» (НАИС). Практическим опытом поделились клиенты и партнеры Киевстар – представители компаний KERNEL, Intecracy Deals (консорциум Intecracy Group), Linkos Group, Baker Tilly – это вызвало большой интерес среди участников.

«Киевстар ищет новые пути для того, чтобы становиться ближе к своим клиентам. Для нас важно знать, чем живет бизнес, какие у него проблемы и чем телеком-оператор может ему помочь, используя современные цифровые инструменты, – комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому мы решили основать формат постоянных встреч с представителями бизнеса, чтобы выявлять их запросы, вместе обсуждать проблемы, отвечать на сложные вопросы и знакомить с теми решениями от Киевстар, которые могут значительно упростить, облегчить, сделать продуктивнее бизнес-процессы компаний. Первый Open Talk от Kyivstar Business Hub ярко продемонстрировал, что такие встречи востребованы и интересны. Поэтому продолжение точно будет».

Следующие Open Talk от Kyivstar Business Hub будут посвящены обсуждению направлений, связанных с использованием инструментов для работы с клиентами (CRM-систем, виртуальной АТС и IP-телефонии), продуктами на основе Big Data, внедрением IoT-решений и применением облачных технологий. О времени и месте их проведения Киевстар сообщит дополнительно.