Vodafone Украина открыл Business Hub для общения с бизнес клиентами

16 апреля 2018, 12:15

Vodafone Украина открыл в Киеве Vodafone Business Hub –– новую территорию для общения с бизнес клиентами.

Формат Vodafone Business Hub позволит оператору в сотрудничестве с клиентами разрабатывать решения для бизнеса и совместно находить новые подходы к использованию телеком услуг.

Vodafone Business Hub работает по адресу: ул. Генерала Алмазова, 2. Сюда переехал отдел по работе с корпоративными клиентами, в этом пространстве также будут проводиться семинары и конференции для бизнес абонентов оператора. Здесь же разрабатываются новые для Украины направления, такие как услуги на основе Big Data.

«Vodafone Business Hub – это совершенно новый формат обслуживания бизнеса, среда для общения и сотрудничества, построенная на глобальных стандартах работы Vodafone. Мы работаем с бизнесом в формате персональных встреч, не только предлагая наши продукты и услуги, но и вырабатывая индивидуальные решения на основе IoT и Big Data. Здесь же клиенты могут купить терминалы по специальным ценам, у нас хороший ассортимент, соответствующий премиальной розничной точке продажи», – говорит Андрей Федоров, начальник департамента бизнес-рынка Vodafone Украина.

Помещение Vodafone Business Hub разделено на несколько зон: шоурум, где выставлены смартфоны и аксессуары к ним, зона для обслуживания бизнес клиентов и переговорные комнаты, которые могут трансформироваться в общее конференц-пространство.



