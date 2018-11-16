Vodafone представил digital-решения для малого и среднего бизнеса

16 ноября 2018, 9:45

Vodafone поддержал фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival 2018, гостями которого стали около 3000 предпринимателей со всей Украины.

В рамках фестиваля Vodafone представил целый ряд современных технологических решений и сервисов, которые способны помочь небольшим компаниям повысить эффективность своего бизнеса.

Большинство вопросов предпринимателей были связаны с решениями на основе анализа Big Data, а также возможностями технологии Mobile ID для организации внутреннего документооборота и подключения электронной цифровой подписи, которую на сегодняшний день в Украине предоставляет только компания Vodafone.

Самый большой интерес среди посетителей фестиваля вызвало решение, связанное с организацией приема платежей при помощи QR-кодов. Эта технология позволяет предпринимателям принимать к оплате банковские карты без использования POS-терминалов и связанных с ними затратами. Представленное решение не только экономически более выгодно для малого и среднего бизнеса, но и позволяет предпринимателям администрировать свои торговые точки и платежи в своем смартфоне при помощи QR чат-бота Vodafone. Во время фестиваля гости смогли протестировать эту услугу, оплачивая напитки при помощи QR-кодов.

«Vodafone поддерживает Get Business Festival с момента его основания. Для нас digital - это естественная среда в которой наша компания живет, развивается и постоянно экспериментирует для того чтобы предлагать клиентам современные, иногда уникальные для Украины, услуги. Нам очень интересно работать с небольшими компаниями. Они динамичны, быстрее принимают решения, в этих компаниях быстрее реагируют на изменения. Они первыми хватают новинки и пробуют новые подходы в бизнесе. И это очень ценно для нас», - отметил Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Украина.

