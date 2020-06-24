Бизнес клиенты Vodafone назвали ТОП 5 решений для малого и среднего бизнеса

24 июня 2020, 11:15

Vodafone провел исследование среди своих бизнес клиентов и составил рейтинг наиболее актуальных решений для малого и среднего бизнеса.

В выборку попали 43 тысячи компаний из категории малого и среднего бизнеса.



Полученные ответы показали высокую заинтересованность клиентов в определенных решениях. Топ-5 телеком-решений для малого и среднего бизнеса выглядят следующим образом:

1. Mobile ID

2. Навигатор

3. BigData

4. Бизнес-рассылки

5. Office 365



В опросе изначально не учитывались классические телеком услуги: голосовой связи и передачи данных.



«Исследование проводилось во время первой фазы карантина и это получило свое отражение в ответах наших клиентов. Бизнес активно искал и сейчас продолжает использовать решения для организации удаленной работы и налаживания электронного документооборота. Поэтому не удивительно, что технология Mobile ID оказалась лидером по заинтересованности со стороны наших клиентов. Во-первых, когда предприниматель имеет возможность в два клика на смартфоне подписывать документы и контролировать бизнес процессы, это удобно. Во-вторых, всплеск кибермошенничества во время карантина привел к тому, что люди стали больше внимания уделять вопросам безопасности своих данных и выбирать решения, которые гарантируют их защиту и сохранность», – отметил Николай Тракнов, начальник департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина.

