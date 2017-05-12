Vodafone запустил Office 365 для бизнес абонентов

12 мая 2017, 13:45

Vodafone Украина запускает решение для среднего и малого бизнеса Office 365 – облачные сервисы Microsoft и услуги связи в одном пакете.

Office 365 позволит сократить расходы на организацию рабочего места с доступом к мобильному интернету и набору облачных приложений Microsoft.

«Это удобное решение для тех, кому в силу специфики работы необходимо много передвигаться и при этом в любом месте иметь доступ к своей электронной почте и файлам в облачном хранилище, проводить онлайн совещания и совместно работать над документами», – комментирует запуск продукта Елена Иконникова, начальник департамента маркетинга бизнес рынка Vodafone Украина.

Благодаря использованию Office 365 бизнес абоненты Vodafone смогут:

работать в любое время, с любого устройства, используя онлайн программное обеспечение Office, защищенную видеоконференцию с помощью Skype для бизнеса, надежное облачное хранилище OneDrive на 1 ТБ и качественный 3G интернет от Vodafone Украина;

использовать защищенную электронную почту бизнес-класса Exchange online с любого устройства;

пользоваться актуальной версией программного обеспечения;

приобретать сервисы на специальных условиях от Vodafone Украина и оплачивать услуги вместе со счетом за услуги связи.

До 31 июля 2017г. клиенты Vodafone могут подключить услугу на специальных условиях, специальные тарифы действуют до 31 октября 2017 г.:

Vodafone Red Business S Pro – предложение для тех, кому необходимо, помимо звонков, sms и мобильного интернета, иметь доступ к своей корпоративной почте в смартфоне, чтобы всегда быть на связи. Предложение объединяет в себе возможности тарифного плана Vodafone Red Business S и электронную почту бизнес-класса Exchange online – за 99 грн.

Vodafone Red Business L+Pro – предложение для тех, кто активно использует телефон в рабочих целях, кому необходимо работать в любое время с любого устройства. Предложение объединяет в себе тарифный план Vodafone Red Business L+ и полный комплекс облачных инструментов для ведения бизнеса от Microsoft – за 399 грн.

Для абонентов, которые находятся в других тарифных планах, доступно подключение сервисов Office 365 на стандартных условиях.





