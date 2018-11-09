Vodafone запускает линейку data-тарифов для бизнес-клиентов

9 ноября 2018, 12:45

C 1 декабря бизнес-клиенты Vodafone смогут пользоваться новой линейкой тарифов Vodafone Red Business, разработанной с акцентом на увеличение пакетов data-услуг.

Подавляющее большинство тарифных планов новой линейки включают безлимитный мобильный интернет.

Компания выводит новую тарифную линейку, которая соответствует изменившимся потребностям клиентов: сейчас абоненты Vodafone гораздо активнее пользуются мобильным интернетом и data-сервисами. Бизнес-клиенты Vodafone стали использовать в среднем на 30% больше data-трафика по сравнению с объемами потребления в 2017 году. При этом, доля heavy users – абонентов, которые используют более 6 Гб в месяц, выросла на 62%.

Такому изменению профиля пользования способствует расширение 3G сети и активное строительство 4G – география покрытия интернета четвертого поколения от Vodafone включает в себя 24 области Украины. Развитие сетей нового поколения позволяет оператору постоянно расширять спектр сервисов на основе технологий передачи данных, которые помогают клиентам внедрять инновации и различные digital решения для развития своего бизнеса. Среди наиболее востребованных – Big Data аналитика, облачные сервисы, «интернет вещей» (IoT), Mobile ID c услугой электронной цифровой подписи, которая сегодня доступна в Украине только абонентам Vodafone.

Немаловажную роль играет и тот факт, что цифровая трансформация происходит и в сфере взаимодействия бизнеса и государства, все больше транзакций и государственных сервисов – налоговые декларации, госреестры, базы данных, выдача разрешительных документов и т.д. – переходит в онлайн-формат.



