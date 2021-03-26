Business Data Solution - маркетинговый инструмент пользуется спросом у бизнеса

26 марта 2021, 9:45

Спрос на пользование Business Data Solution - платформой для SMS-рассылок на основе анализа больших данных среди бизнеса рос в среднем более чем на 200% с момента введения карантина каждый квартал 2020 года.

Наибольший всплеск активности клиентов был зафиксирован в третьем квартале 2020 после смягчения карантинных ограничений на работу малого бизнеса и в связи с пиком летнего сезона. За этот период количество клиентов Business Data Solution выросла на 225% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

аще всего в 2020 году платформой пользовались такие сегменты бизнеса, как заведения общественного питания со службой доставки еды, микрофинансовые организации, магазины одежды, обуви, техники и продуктов питания, адвокатские конторы, туристические бюро, службы такси и организации, оказывающие социальные услуги.

Кто и для чего использует Business Data Solution? Представим себе, недалеко от делового центра открывается кафе N, которое хочет привлечь к себе офисных работников на комплексные бизнес-ланчи. Вместо распространения традиционных бумажных флаеров маркетологи заведения определяют с помощью Big Data свою целевую аудиторию и делают информационную SMS-рассылку на платформе Business Data Solution самостоятельно.

«Мы считаем Business Data Solution одним из инструментов, который помогает сформировать маркетинговую кампанию по принципам SMART: конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной определенными сроками. Все, как в классическом методе постановки целей. Мы обогатили такой известный маркетинговый канал, как SMS-рассылка, анализом Big Data и создали платформу для самостоятельного и доступного по цене управления рекламной кампанией. Мы продолжаем работать над новым функционалом платформы и уже скоро предложим его нашим бизнес-клиентам», - отмечает Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

«Business Data Solution» — это интеллектуальная автоматизированная платформа, с помощью которой компании-заказчики создают рекламные и информационные SMS-рассылки для привлечения новых клиентов. Благодаря большим данным и с использованием алгоритмов машинного обучения разработаны фильтры, по которым определяются сегменты абонентов, кому будет полезна и интересна информация в SMS-рассылке. Выборка получателей рекламных сообщений формируется из списка абонентов, являются потребителями услуги «Мои Скидки» и согласились на получение таких сообщений.

Напомним, Киевстар придерживается Законов Украины «Об Информации» и «О защите персональных данных» и не передает и не продает персональные данные абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на основе обезличенных и зашифрованных данных.