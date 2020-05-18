Vodafone научит клиентов пользоваться BIG data

18 мая 2020, 14:15

C 21 мая Vodafone начинает серию образовательных вебинаров «Big Data: новые вызовы – новые решения», посвященных возможностям Big Data аналитики для развития бизнеса.

Участниками вебинаров станут бизнес-клиенты компании.



Практику проведения регулярных вебинаров для общения со своими бизнес-клиентами Vodafone ввел с начала карантина. За это время в них приняли участие около 700 компаний по всей Украине. В период, когда бизнес массово переходил на удаленный режим работы, наиболее востребованными были темы, посвященные электронному документообороту, IaaS, сервисам самообслуживания. Сейчас клиенты все чаще стали присылать запросы по тематике работы с данными, применении Big Data в развитии маркетинга, продаж, логистики, управлении рисками.



«По запросам своих клиентов и партнеров мы видим, что бизнес сейчас готов очень быстро адаптироваться к изменившейся ситуации. Как этот кризис повлиял и продолжает влиять на мою отрасль, какие новые возможности появились – вопросы, актуальные сегодня для каждой компании. Сегодня очевидно, что старые привычные методы не работают, и нужно искать новые подходы, применять новые технологии, которые в «хорошие времена» откладывали на потом. Темы, связанные с аналитикой больших данных, машинным обучением, искусственным интеллектом, вызывают большой интерес. Vodafone уже имеет немалый опыт в аналитике Big Data и применении полученных результатов на практике. Мы готовы делиться этим опытом и давать нашим клиентам новые возможности в развитии их бизнеса при помощи современных подходов в работе с данными», – отметил Андрей Федоров, начальник департамента бизнес-рынка Vodafone Украина.



Тема больших данных актуальна не только для крупного бизнеса. Средний и малый бизнес не меньше, а может и больше, нуждается в инструменте, который дает возможность быстро и четко анализировать сигналы и улавливать изменяющиеся тенденции рынка, помогать в создании востребованных предложений для клиентов, оценивать риски и делать прогнозы в продажах и маркетинге, вести персонализированные коммуникации на массовом рынке.



Начиная с 21 мая вебинары будут проводится каждый четверг в 11:00. Стать участником вебинара смогут все бизнес-клиенты Vodafone.