Vodafone Big Data Lab випустив нове покоління big data аналітиків

23 августа 2024, 13:45

Vodafone Big Data Lab із гордістю оголошує про успішний випуск п'ятого покоління у галузі аналітики великих даних, машинного навчання та нейронних мереж.

Це вже третій випуск школи, який відбувся під час повномасштабного вторгнення. Компанія відкрила попередню реєстрацію на новий курс для бажаючих опанувати big data аналітику.



Big Data Lab – це інтенсивний шестимісячний курс, який готує спеціалістів з аналітики даних, машинного навчання та нейронних мереж. Програма курсу розроблена найкращими фахівцями України та світу й дозволяє студентам здобути всі необхідні знання та навички для старту кар'єри у data science.

Структура курсу:- Підготовчі курси тривають 1 місяць. Включають вивчення математики та основ програмування на Python.- Основний курс містить 10 дисциплін і триває 5 місяців.- Фінальний проект. Один місяць.Після завершення основного курсу, студенти готують та захищають великий фінальний проєкт, що включає сучасні робочі задачі, надані data science підрозділом Vodafone Україна. Цей етап дозволяє студентам повністю пройти шлях розробки проекту з аналізу даних, закріпити теоретичні знання на практиці, працюючи з реальними даними, та презентувати свої рішення менторам та колегам. У результаті випускники отримують повноцінний проєкт у своєму портфоліо.У 2024 році дипломи з відзнакою отримали 12 випускників, які успішно завершили навчання і готові розпочати кар'єру в data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.Програма курсу спрямована на те, щоб у стислі терміни надати студентам глибокі теоретичні знання та практичні навички роботи з великими даними, що дозволяє їм впевнено входити у професійний світ data science.Навчання проводиться онлайн з дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Студенти мають можливість спілкуватись з менторами в режимі реального часу, а також переглядати записи лекцій.Vodafone Big Data Lab незабаром відкриває новий набір на курс.