Киевстар предлагает бизнес-клиентам обновленный сервис для промокампаний

5 октября 2021, 10:45

Компания усовершенствовала функционал платформы для самостоятельных клиентских рассылок Business Data Solution* и перезапускает ее под новым названием – ADWISOR.

Целью проведенных обновлений стало создание мультиканального маркетингового инструмента, возможности которого позволяют лучше выстраивать коммуникацию с клиентом, расширять клиентскую базу и, в результате, увеличивать продажи. Создавать и настраивать рассылки в ADWISOR стало проще и удобнее, а расширенный функционал платформы учел запросы клиентов на точное определение целевой аудитории рассылок, подробную аналитику проведенных промокампаний и другие. В частности, среди обновлений:

1. Новые фильтры для выбора целевой аудитории рассылок.

К существующим ранее фильтрам добавлено еще 24, в том числе: путешествия в районы Украины с выходом к Черному и Азовскому морям или Карпатам; пользователи программ для онлайн-совещаний; люди, заинтересованные спортом, кино, компьютерными играми и другие.



2. Обновленный интуитивно понятный интерфейс.

Создавать промокампании стало проще благодаря функционалу подсказок на каждом этапе работы с платформой ADWISOR.



3. Улучшенная аналитика проведенных рассылок.

Теперь можно детально анализировать и сравнивать промокампании между собой, используя фильтры и сортировки данных, а также загружать статистику в Excel.



4. Сохраненные шаблоны аудиторий для дальнейших кампаний.

Для быстрого запуска промокампаний можно создавать шаблоны аудиторий и использовать их для новых рассылок без дополнительных настроек.

«Сегодня успешная работа с клиентами базируется на возможности давать им персональные предложения – такие, которые наиболее соответствуют интересам потребителей и их ожиданиям. Так есть большая вероятность того, что товар или услугу купят, – комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – И для таких коммуникаций как нельзя лучше подходят именно рассылки, в основе которых лежит Big Data-анализ. А возможность благодаря ADWISOR запускать промокампанию быстро, собственноручно настраивать все ее параметры, гибко управлять бюджетом, делать выводы на основании точной аналитики – это конкурентное преимущество, которое может очень помочь малому и среднему бизнесу в работе с клиентами».