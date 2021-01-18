Киевстар: спрос на Big Data сервисы растет

18 января 2021, 9:15

За шесть месяцев 2020 года среди бизнес клиентов в 2 раза вырос спрос на сервисы Big Data.

Наиболее востребованы услуги, с помощью которых компании могут точнее определить целевую аудиторию и ее потребности, строить коммуникацию с клиентами, подбирать эффективные маркетинговые инструменты для продвижения и многое другое.

Среди самых востребованных сервисов Big Data - таргетированные SMS рассылки, финансовый скоринг и аналитика данных по запросу заказчика, например тепловые карты или геоаналитика. Спрос на эти сервисы вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году как у представителей крупного бизнеса, так и у компаний среднего и малого сегмента.Самым распространенным стал запрос от бизнеса на инструменты, которые маркетологи используют для таргетированной коммуникации с клиентами о продуктах, услугах и акциях - таргетированной SMS рассылки. Количество компаний, которые обратились за этими Big Data сервисами увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Самыми частыми заказчиками сервисов Big Data от Киевстар стали представители финансового и страхового бизнеса, розничная и оптовая торговля, автосервисные компании, а также телекоммуникации.Спрос на сервисы Big Data у госпредприятий остается стабильным. Больше всего заказов от государственных учреждений за анализируемые шесть месяцев поступало на аналитику данных, например о привычках потребления телекоммуникационных услуг.«Наш опыт показывает, что все больше предприятий используют в своей работе Big Data, чтобы превзойти конкурентов. Во многих отраслях и новые игроки на рынке, и уже давно существующие компании управляют стратегиями в том числе с помощью анализа данных для того, чтобы завоевывать внимание клиентов и, соответственно, долю рынка. Сейчас уже существуют примеры использования Big Data в каждой сфере: от IT и здравоохранения до муниципалитетов и государственных ведомств. Мы видим этот тренд, наращиваем собственную экспертизу в области больших данных, развиваем молодых Data Science специалистов в Big Data School, помогаем бизнесу и государству расти и развиваться», - комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.