Microsoft Украина – технологический партнер Big Data School 5.0 от Киевстар

28 сентября 2020, 12:45

Киевстар проводит Big Data School впервые при поддержке технологического партнера – корпорации Microsoft Украина.

Благодаря этому студенты смогут не только поучиться у экспертов в области Big Data, которым присвоен статус Most Valuable Professional (MVP) от корпорации Microsoft, но и поработать в облачной среде и с инструментами Azure.



В этом году к составу менторов Big Data School присоединились Евгений Полоничко и Александр Краковецкий, эксперты в области Big Data и облачных технологий, номинанты награды Most Valuable Professional (MVP), которую присваивает корпорация Microsoft в качестве благодарности выдающимся техническим лидерам сообщества и тем, кто по мнению компании доказал свою глубокую экспертизу и знания о продуктах и технологиях Microsoft.



Уникальная программа Big Data School построена на применении технологий Big Data для обработки больших массивов данных в облачной среде, а также на изучении алгоритмов машинного обучения и облачных вычислений. Во время лекций и практических занятий менторы MVP раскроют преимущества анализа больших данных в облачной среде с использованием инструментов Azure, научат, как самостоятельно настроить облачную среду для работы с проектами (HICSS, Cisco subscription, storage account, Data Lake, Azure Synapse, Databricks). Студенты получат навыки обработки данных с помощью Spark на кластере Azure Databricks, а также попрактикуются строить ETL процессы с использованием Azure Data Factory.



Напомним, что у будущих студентов была возможность познакомиться с менторами и программой курса Big Data School во время онлайн трансляции Meet Up 24 сентября в 16:30. Гости пообщались с кураторами курса, менторами и выпускниками с помощью онлайн-чата во время сессии вопросов и ответов.