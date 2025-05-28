Jira vs ClickUp: Что выбрать для управления проектами в 2025 году?

28 мая 2025, 13:05

В 2025 году эффективное управление проектами — не просто конкурентное преимущество, а необходимость для любой современной компании. Увеличение распределённых команд, внедрение гибких методологий (Agile, Scrum, Kanban) и рост требований к прозрачности рабочих процессов делают выбор правильного инструмента особенно важным.

Среди множества решений на рынке два лидера стабильно удерживают позиции: ClickUp — универсальная платформа с гибким интерфейсом, и Jira от Atlassian — мощный инструмент, который, забегая вперёд, вполне заслуженно можно назвать выбором №1 для профессионального управления проектами. Если вы хотите оценить её возможности сами, стоит попробовать Jira в действии и увидеть, почему её выбирают лидеры рынка.

В этой статье мы подробно сравним Jira и ClickUp, чтобы помочь вам понять, какое решение лучше подойдёт именно для вашей команды и задач в 2025 году. Мы рассмотрим функциональность, интерфейс, гибкость настройки, тарифы и многое другое — чтобы ваш выбор был осознанным и эффективным.

Jira

Jira — это продукт компании Atlassian, изначально разработанный как инструмент для отслеживания ошибок и багов в программном обеспечении. Со временем Jira эволюционировала в мощную платформу для управления проектами, особенно в среде Agile-разработки. Сегодня Jira используется во всем мире как DevOps-решение №1, идеально подходящее для технических команд, разработчиков ПО, тестировщиков и системных администраторов.

ClickUp

ClickUp — сравнительно молодой, но стремительно развивающийся инструмент, созданный как универсальное пространство для работы команд любой сферы. В отличие от Jira, ClickUp ориентирован не только на разработчиков, но и на маркетологов, дизайнеров, HR, отделы продаж и другие бизнес-функции.

ClickUp сочетает в себе функции трекера задач, базы знаний, календаря, инструментов для целей и даже управления документами. Его философия — «всё в одном», что делает его привлекательным для компаний, ищущих гибкость и простоту в управлении проектами.

Подход к разработке и внедрению

Интерфейс и удобство использования

Пользовательский интерфейс — один из ключевых факторов при выборе инструмента управления проектами. Даже самый функциональный продукт не даст эффекта, если им сложно пользоваться. В 2025 году требования к UX стали выше: команды ожидают быстрого обучения, интуитивного дизайна и возможности работать без лишних кликов.

Jira: мощно, но требует адаптации

Интерфейс Jira ориентирован на опытных пользователей и технические команды. Несмотря на регулярные обновления и улучшения в Jira Cloud, многие считают его перегруженным и сложным на старте. Для полноценной настройки проекта может потребоваться администратор или внедренец. Тем не менее, такой подход позволяет глубоко адаптировать систему под конкретные процессы.

Плюсы:

• Продвинутые схемы рабочих процессов (workflow)• Гибкая настройка досок Scrum и Kanban• Расширенные фильтры (JQL) для опытных пользователей

Минусы:

• Крутая кривая обучения для новых пользователей• Множество терминов и элементов управления

ClickUp: гибкость с первого экрана

ClickUp делает ставку на доступность: интерфейс прост, визуально приятен и легко адаптируется под команду. Поддерживаются различные представления задач: списки, доски, диаграммы Ганта, календари и даже собственные документы. Благодаря продуманной логике работы и обучающим подсказкам, большинство пользователей начинают эффективно работать в ClickUp уже в первые часы после внедрения.

Плюсы:

• Множество представлений задач в один клик• Минималистичный дизайн и быстрая навигация• Интегрированные обучающие материалы и шаблоны

Минусы:

• Из-за гибкости можно «утонуть» в настройках

• Некоторые функции требуют адаптации команды к логике ClickUp

Интеграции и расширяемость

Современные команды редко работают в одном инструменте. Поэтому возможность легко интегрировать систему управления проектами с другими сервисами — критически важна. И Jira, и ClickUp предлагают обширные возможности по подключению внешних решений, но делают это по-разному.

Jira: мощная экосистема Atlassian и тысячи плагинов

Jira интегрируется не только с продуктами Atlassian (Confluence, Bitbucket, Trello), но и с сотнями внешних решений — от GitHub до Slack и Jenkins. Через Atlassian Marketplace доступно более 3 000 плагинов: от инструментов автоматизации до расширенной аналитики и диаграмм.

Jira особенно ценят за продвинутый API и возможности кастомной разработки под внутренние нужды. Это делает систему идеальной для крупных организаций с IT-отделами.

Ключевые возможности:

• Расширенная поддержка CI/CD и DevOps-инструментов• REST API и Webhooks• Atlassian Marketplace с проверенными расширениями• Поддержка SSO, LDAP, SCIM, SAML

ClickUp: всё под рукой + глубокие интеграции через Zapier и Make

ClickUp предлагает из коробки десятки прямых интеграций (Google Drive, Microsoft Teams, Slack, GitHub, Figma и др.), а также поддержку автоматизации через Zapier, Make и собственный API. Большинство интеграций настраиваются в несколько кликов без необходимости писать код.

Ставка ClickUp — на гибкость и простоту подключения. Это особенно удобно для SMB и команд без выделенных DevOps-специалистов.

Ключевые возможности:

• Готовые интеграции с бизнес-инструментами (CRM, HR, маркетинг)• Встроенный автоматизатор задач (триггеры, действия, условия)• Визуальный редактор интеграций без кода• Open API и Webhooks для разработчиков

Сравнение по возможностям интеграции

По итогам сравнения становится ясно: Jira — более мощное и гибкое решение, особенно для команд, работающих по Agile и DevOps-подходам. В 2025 году это по-прежнему фаворит среди профессиональных систем управления проектами, и если вы работаете в Украине, важно не только выбрать Jira, но и приобрести её официально — с поддержкой, гарантиями и на прозрачных условиях.

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