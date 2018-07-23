Razer выпускает аркадный файтстик в стиле Marvel VS. Capcom

Razer совместно с Capcom и Marvel объявляет о выпуске аркадного файтстика Razer Panthera для PlayStation 4 в стилистике Marvel vs. Capcom: Infinite.
Премиальный файтстик для PlayStation 4 выполнен в оригинальном дизайне всемирно известной игровой серии Marvel vs. Capcom. Контроллер испытали известные киберспортсмены, его конструкция была разработана с учетом всех требований состязательной игры и включает обширные возможности для дополнительной настройки.
В специальном издании Panthera используются премиальные компоненты Sanwa: 10 кнопок и восьминаправленный джойстик. Модульная конструкция устройства позволяет дополнительную настройку под различные стили соревновательной игры. Внутреннее строение корпуса оборудовано пространством для хранения съемного кабеля с винтовым креплением, отвертки и двух запасных кнопок. Так же контроллер включает функцию турнирного режима и совместим с большинством крупнейших файтинг-тайтлов.
Особенности:
10 кнопок турнирного уровня Sanwa™ Denshi
Оригинальный джойстик Sanwa с навершием в виде шарика
Доступ к внутреннему содержимому в одно касание
Внутреннее строение в виде пчелиных сот для простоты закручивания винтов и удобства модификации
Хранилище для альтернативного джойстика-биты (не входит в комплект) и иных деталей
3 м съемный USB-кабель с винтовыми зажимами для надежного соединения
Отвертка для модификаций