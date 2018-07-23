Razer выпускает аркадный файтстик в стиле Marvel VS. Capcom

23 июля 2018, 13:15

Razer совместно с Capcom и Marvel объявляет о выпуске аркадного файтстика Razer Panthera для PlayStation 4 в стилистике Marvel vs. Capcom: Infinite.



Премиальный файтстик для PlayStation 4 выполнен в оригинальном дизайне всемирно известной игровой серии Marvel vs. Capcom. Контроллер испытали известные киберспортсмены, его конструкция была разработана с учетом всех требований состязательной игры и включает обширные возможности для дополнительной настройки.

В специальном издании Panthera используются премиальные компоненты Sanwa: 10 кнопок и восьминаправленный джойстик. Модульная конструкция устройства позволяет дополнительную настройку под различные стили соревновательной игры. Внутреннее строение корпуса оборудовано пространством для хранения съемного кабеля с винтовым креплением, отвертки и двух запасных кнопок. Так же контроллер включает функцию турнирного режима и совместим с большинством крупнейших файтинг-тайтлов.





Особенности:



10 кнопок турнирного уровня Sanwa™ Denshi

Оригинальный джойстик Sanwa с навершием в виде шарика

Доступ к внутреннему содержимому в одно касание

Внутреннее строение в виде пчелиных сот для простоты закручивания винтов и удобства модификации

Хранилище для альтернативного джойстика-биты (не входит в комплект) и иных деталей

3 м съемный USB-кабель с винтовыми зажимами для надежного соединения

Отвертка для модификаций

