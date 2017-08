Razer Wolverine Ultimate - контроллер для xbox One и PC

28 августа 2017, 13:45

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров, анонсирует выпуск официально лицензированного игрового контроллера Razer Wolverine Ultimate для XboxOne и PC.При разработке Razer Wolverine Ultimate учитывалась требовательность геймеров к возможностям индивидуальной настройки контроллера. Два сменных D-пада, множество заменяемых стиков разных форм и высот, триггеры и кнопки, настраиваемые при помощи Razer Synapse для Xbox – все это открывает широчайшие возможности для кастомизации геймпада.Встроенная полоса с RGB-подсветкой управляется Razer Synapse для Xbox и предлагает игрокам выбор из 16.8 миллионов оттенков и множества эффектов. Настройки подсветки включают Статичную и Цикличную, Волну, Дыхание и прочие. В дополнение к этому, Razer Wolverine Ultimate станет первым продуктом для консолей, поддерживающим Razer Chroma SDK. Это позволит разработчикам игр для Xbox One интегрировать продвинутые функции настройки подсветки для создания невиданных ранее впечатлений от игрового процесса.Каждый элемент Razer Wolverine Ultimate разрабатывался с расчетом на достижение высочайшего уровня производительности, необходимого для соревновательных игр. Оптимизированая эргономика контроллера включает сверхувствительные кнопки с тактильными переключателями и автоматические курки с отбивкой действий.Razer Wolverine Ultimate расширяет линейку продуктов от Razer для Xbox One, состоящую из беспроводной гарнитуры Razer Thresher Ultimate и файтстика Razer Atrox.О стоимости и доступности в России будет сообщено дополнительно.Особенности продукта:• 2 настраиваемые многофункциональные кнопки и 3 триггера• Подсветка Razer Chroma с 16.8 млн. оттенков• Сменные D-пады – выбор между Индивидуальным и Наклонным вариантами• Сменные стики• Курки с отбивкой для режима быстрой стрельбы• Панель быстрого управления• Кнопки с тактильными переключателями• Эргономичная нескользящая рукоять из резины• Приложение Razer Synapse для Xbox• Поддержка Razer Chroma SDK• Работает на Xbox One и PC• 3.5 мм аудио порт для подключения микрофона и стереоустройств• Чехол для переноски• Съемный трехметровый облегченный кабель из плетеного углеволокна с Micro-USB коннектором• Приблизительный размер: 106 мм (Длина) x 156 мм (Ширина) x 66 мм (Высота)• Приблизительный вес (без кабеля): 260 грамм