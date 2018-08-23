Новые беспроводные контроллеры и гарнитуры от Razer для PlayStation 4

23 августа 2018, 15:45

Razer анонсирует выпуск двух лицензированных контроллеров для PlayStation 4: Razer Raiju Ultimate и Raiju Tournament Edition.

Дополнением к ним станет новая гарнитура Razer Thresher для PlayStation 4. Обновление линейки устройств для консолей от Razer призвано обеспечить возрастающие потребности игроков на PlayStation 4.



Razer Raiju Ultimate разрабатывался как наиболее "модульный" контроллер для PS4 из всех, что есть на рынке, предлагая геймерам обширные возможности по индивидуальной настройке. Соединение по проводу и без, улучшенная эргономика, богатство опций кастомизации позволяют Raiju Ultimate подстроиться под любые нужды геймера.



Обособленное мобильное приложение позволяет с легкостью выполнить расширенную настройку. Многофункциональные кнопки могут быть переназначены для создания более чем 500 индивидуальных профилей для различных стилей игры. Пользователь может настроить чувствительность стиков для более высокой точности при стрельбе или скоростных движений. Продвинутые световые эффекты с поддержкой Razer Chroma создают более глубокие ощущения от игры - светодиодная RGB-подсветка синхронизируется с вибрацией контроллера и действиями кнопок.



В комплекте с Razer Raiju Ultimate идет сменный набор стиков и альтернативный D-пад, что позволяет быстро подстроиться под различные игровые ситуации. Механо-Тактильные Кнопки Razer совмещают мягкие нажатия мембранного резинового купола и ярко выраженные щелчки механического переключателя для точных, уверенных действий.



Raiju Ultimate совместим с PS4 и PC по проводу или при помощи Bluetooth-соединения, смена режимов работы осуществляется встроенным переключателем на обратной стороне контроллера. Панель быстрого доступа позволяет мгновенно переключить профили, переназначить кнопки "на лету" и выполнить иные действия, в то время как кнопка блокировки защитит от нежелательных случайных нажатий.



Raiju Tournament Edition - более доступная версия контроллера с теми же Механо-Тактильными и многофункциональными кнопками, что и у «старшей» версии, а так же возможностью сохранять профили в облаке. Эргономичный дизайн, возможность проводного и беспроводного соединения, удобство в подключении и поддержка различных платформ обеспечат бесспорное преимущество в профессиональной игре.



Razer Thresher для PS4 предлагает геймерам выдающийся комфорт и качество звука, до 16 часов работы на одной зарядке и возможность соединения при помощи 3.5мм разъема или посредством 2.4 ГГц соединения. Игрокам больше не придется беспокоиться о внезапно прерванном соединении - Razer Thresher для PS4 работает на дистанции до 12 метров.



Для удобства в игре и возможности настройки в моменты, когда слышимость окружающих звуков и четкость коммуникаций важнее всего, гарнитура снабжена регуляторами управления аудио на чаше, а так же направленным микрофоном с ветрозащитой и функцией мониторинга.



Razer Thresher для PS4 разрабатывалась для максимального удобства во время длительных игровых сессий: амбушюры закрытого типа исполнены из кожзаменителя с наполнением из материала с эффектом памяти; для носителей очков в них так же предназначены удобные выемки.



Игровой звук - яркий и выраженный, благодаря 50мм динамикам, а так же широкому частотному диапазону от 12 до 28,000 Гц.



Razer Thresher для PS4 так же совместима с PC, Nintendo Switch и другими устройствами, снабженными 3.5 мм аудио-портом.





• Проводное и беспроводное соединение



• 4 многофункциональные кнопки



• Механо-Тактильные кнопки действий (X, треугольник, круг, квадрат)



• Отсечка курков для быстрой стрельбы



• 3.5 мм аудио-порт для подключения стерео микрофона и гарнитуры в проводном режиме



• Поддержка Razer Chroma



• Панель быстрого доступа



• Съемные стики и D-pad



• Чехол для переноски



• Съемный легковесный кабель в оплетке с микро-USB коннектором длиной 3 м



• Приблизительный размер: 104 мм (Длина) x 155 мм (Ширина) x 66 мм (Высота)



• Приблизительный вес (без кабеля): 352 г

