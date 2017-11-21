Razer Wolverine Tournament Edition - контроллер для Xbox One

21 ноября 2017, 12:15

Razer представляет Razer Wolverine Tournament Edition, пополнение в линейке контроллеров Razer Wolverine XBOX, разработанной специально для геймеров.Новый контроллер сохраняет эргономичный дизайн и возможности Wolverine Ultimate, одобренные многими из сильнейших профессиональных киберспортсменов. Созданный специально для соревновательных игр, геймпад Razer Wolverine Tournament Edition гарантирует высочайший уровень производительности и комфорта.“Было здорово сотрудничать с Razer в процессе разработки Wolverine Tournament Edition. Мы получали отзывы напрямую от профессиональных игроков и применяли их при создании контроллера”, говорит Алекс Гонсалез, Рукводитель отдела Североамериканских операций Red Reserve. “Wolverine позволяет нашим игрокам получить неоспоримое преимущество над конкурентами в соревнованиях.”Wolverine Tournament Edition так же представляет механотактильные кнопки действий - мягкие к нажатию, но выдающие характерный, выраженный щелчок. Яркое ощущение полного контроля над игрой – уникальная особенность контроллера.Геймпад можно полностью кастомизировать при помощи Razer Synapse для Xbox, программного конфигуратора «все-в-одном», разработанного специально для XBOX ONE и Windows 10. Создание уникальных профилей для каждой игры, настройка чувствительности стиков, переназначение кнопок – лишь одни из многих функций, доступных владельцу Wolverine Tournament Edition. Как и другие премиальные продукты от Razer, геймпад оборудован светодиодной подсветкой Chroma™, позволяющей создать непередаваемую атмосферу во время игры и добиться полного погружения в действие. При помощи Razer Synapse для Xbox пользователь может настроить реакцию подсветки на нажатие клавиш, выбрать световую настройку под конкретную игру и создать свой уникальный пресет.Особенности:• Поддержка Razer Synapse для Xbox• 4 переназначаемые многофункциональные кнопки• Механотактильные кнопки действий• Подсветка Razer Chroma с выбором из 16.8 млн. оттенков• Курки с режимом отсечки хода• Эргономичная нескользящая рукоять из резины• Совместим с Xbox One или PC (Windows 10)• Съемный кабель в оплетке