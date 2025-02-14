Новая линейка Razer Wolverine V3 в белом цвете

14 февраля 2025, 8:45

Razer объявляет, что премиальные контроллеры для Xbox — Razer Wolverine V3 Pro и Wolverine V3 Tournament Edition — теперь доступны в новом элегантном белом цвете.

Белый оттенок придаёт обновлённый стиль последним Pro-контроллерам Razer, идеально сочетая эстетику и высокую производительность. Новая линейка создана для консольных и ПК-геймеров, которые ценят чистый и стильный дизайн, не жертвуя скоростью и точностью. Благодаря молниеносному отклику, оптимизации для киберспорта и турнирному уровню производительности, Wolverine V3 в белом цвете позволит игрокам выразить свою индивидуальность без ущерба для конкурентоспособности.Оставайся на шаг впереди, на один выстрел точнее и на один уровень выше конкурентов с Razer Wolverine V3 Pro — лучшим беспроводным киберспортивным контроллером. Официально лицензированный Xbox, он позволяет играть как лучшие игроки мира на консолях и ПК, обеспечивая скорость, контроль и точность, которые помогут тебе добиться победы.Получи преимущество, необходимое для доминирования, с Razer Wolverine V3 Tournament Edition — самым продвинутым проводным киберспортивным контроллером. Официально лицензированный Xbox, этот геймпад обеспечит профессиональный уровень игры на Xbox и ПК, предоставляя скорость, контроль и точность, необходимые для настоящего игрового триумфа.ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬRazer Wolverine V3 Pro – White Edition199,99 ДОЛЛАРОВ США / 219,99 ЕВРО.Razer Wolverine V3 TE – White Edition99,99 ДОЛЛАРОВ США / 109,99 ЕВРО.