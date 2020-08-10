Контроллер Razer Kishi для Android (Xbox) уже доступен

10 августа 2020, 9:15

Razer - бренд для геймеров, объявляет о поступлении в продажу универсального мобильного игрового контроллера Razer Kishi для Android (Xbox), нового аксессуара, обеспечивающего плавный игровой процесс из более чем 100 избранных игр Xbox на большинстве смартфонов с подключением USB-C непосредственно из облака через Xbox Game Pass Ultimate.

Эта версия Razer Kishi, разработанная для Xbox, оптимизирована для облачных игр с Xbox Game Pass Ultimate и включает 14-дневную бесплатную пробную подписку. Устройство также можно использовать с совместимыми загруженными играми для Android.Эта версия добавляет удобство встроенных кнопок Xbox Nexus, View и Menu в набор функций существующего продукта Razer Kishi Universal Gaming Controller для Android.Облачные игры станут доступны с Xbox Game Pass Ultimate начиная с 15 сентября и для игры потребуется совместимый контроллер. Razer Kishi - это существенное дополнение для управления консольным стилем в самом портативном, эргономичном и доступном дизайне с малой задержкой.Рекомендованная розничная цена универсального игрового контроллера Razer Kishi для Android (Xbox) – $99.99 USD / €109.99 MSRP, включая 14-дневную пробную подписку Xbox Game Pass Ultimate.Razer Kishi для Android (Xbox) уже доступны на Razer.com и у авторизованных продавцов.