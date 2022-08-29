Мобильные игры обрели новую реальность благодаря консоли Razer Kishi V2

29 августа 2022, 14:15

Razer объявил о запуске Razer Kishi V2 для Android, а релиз для iPhone планируется на конец этого года.

Это означает появление нового поколения инновационного и неоднократно отмеченного наградами мобильного игрового контроллера, который переносит управление и игровой процесс консольного качества на смартфон. С активным развитием облачных игр и возможностей на мобильных платформах будущее портативных игр очевидно, как никогда, и компания Razer готова предоставить геймерам самое простое решение для игры с абсолютным контролем и без компромиссов.

Новые усовершенствования Razer в Kishi V2 — это 16 с лишним лет опыта компании в разработке продуктов для ПК и консольных игр, которые она перенесла на портативные игровые устройства. Вдохновленный отмеченными наградами консольными контроллерами Wolverine V2 от Razer, Kishi V2 имеет те же высококачественные входы с совершенно новыми тактильными микропереключателями управления, обеспечивающими ведущие в отрасли усовершенствования для портативного игрового оборудования. Новая кнопка Share позволяет геймерам быстро делать идеальные снимки или записывать видеоклипы, чтобы поделиться ими с друзьями и подписчиками. В Kishi V2 также появились двойные многофункциональные кнопки и возможность запуска совершенно нового приложения Razer Nexus одним нажатием кнопки. Благодаря этим усовершенствованиям Kishi V2 оптимизирована для максимальной производительности при игре в новейшие потоковые ААА или мобильные игры.



Дизайн Kishi V2 был переработан с помощью нового упрощенного моста, обеспечивающего стабильность и универсальную совместимость со смартфонами. С учетом эргономики Kishi V2 имеет удобный захват и портативный форм-фактор. Эти инновации в дизайне обеспечивают большую доступность и улучшенный пользовательский опыт для каждого мобильного геймера. Kishi V2 также был разработан для максимальной совместимости и будет работать с текущими и новыми телефонами Samsung и Google Pixel, которые появятся на рынке в этом году.



Благодаря совершенно новому и полностью интегрированному приложению Razer Nexus App, Kishi V2 обладает максимальной универсальностью и легкостью в использовании. Нажатием одной кнопки приложение Razer Nexus мгновенно запускается, обеспечивая быстрый доступ к установленным играм, возможности потокового вещания на YouTube или Facebook, обнаружение совместимых игр и настройки контроллера.

Следующее поколение этого многофункционального, ведущего в отрасли мобильного игрового контроллера и сопутствующее приложение Razer Nexus теперь доступно для Android.Два аналоговых стика с возможностью кликаОдин механический D-padЧетыре фронтальные кнопкиДва рычага (L2/R2)Два переключателя (L1/R1)Две многофункциональные кнопки (M1/M2)Кнопки меню и опцийКнопка "Поделиться" (требуется Razer Nexus)Кнопка запуска приложений Razer NexusОдин световой индикатор состояния (зарядка)Размеры: Высота: 92,2 мм, Ширина: 180,7 мм, Глубина: 33,9 ммВес: 123 гСвязь: USB Type-CЗарядка смартфона: сквозная через порт USB Type CМобильное приложение: Razer Nexus, заменяющее старое приложение Razer KishiТребования к продукту: Android™ 9.0 Pie или более поздняя версия.Совместимость с: Razer Phone и Razer Phone 2, Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 Series / S21 Series / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+, Google Pixel 2 / 3 / 4 / 5 / 6 и многими другими устройствами Android.