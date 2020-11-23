Контроллер Razer Wolverine V2 обеспечивает точность и контроль для Xbox Series X

23 ноября 2020, 10:15

Razer сообщает о выпуске контроллера Wolverine V2, разработанного для Xbox Series X|S.

Wolverine V2, оснащенный механическими тактильными кнопками действия и D-Pad, обеспечивает превосходную эргономику и расширенные возможности настройки для большей точности и контроля в играх.

Улучшенный эргономичный контурный дизайн идеально подходит для комфорта в течение всего дня и обеспечивает естественный захват, и быстрое и точное нажатие кнопок, а нескользящие резиновые ручки позволяют играть с максимальным удобством.Запатентованные кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons имеют срок службы до 3 миллионов нажатий для большей надежности и уменьшенное расстояние срабатывания на 0,65 мм, что на 35% быстрее, чем стандартные мембранные кнопки. Каждая кнопка настроена для большей точности, чтобы продемонстрировать ваш истинный игровой потенциал.Помимо более быстрых переключателей, Wolverine V2 имеет две программируемые многофункциональные кнопки, настраиваемые с помощью Razer Controller Setup, разработанного для Xbox, что позволяет геймерам переназначать кнопки на передней панели для дополнительного управления и расширенной настройки. А когда решающее значение имеют рефлекторные действия и скорость, триггерные переключатели на Wolverine V2 оснащены Hair Trigger Mode для скорострельности.Razer Wolverine V2 уже доступен на Razer.com, в розничных точках RazerStore, а также в некоторых розничных магазинах.Рекомендованная розничная цена $99.99 USD / €119.99