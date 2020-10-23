Razer шагает в будущее консольных игр с XBOX SERIES X|S

23 октября 2020, 12:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров, объявили сегодня, что существующие на данный момент продукты компании, разработанные для Xbox, будут совместимы с новыми Xbox Series X|S, когда они выйдут в ноябре этого года, предлагая лучшие игровые периферийные устройства для консолей Microsoft следующего поколения.

Отмеченная наградами продукция Razer, разработанная для Xbox, стала любимцем поклонников игр на консолях. Геймеры наверняка будут рады узнать, что существующие на данный момент и будущие периферийные устройства Razer, разработанные для Xbox, без проблем заработают на новых консолях Microsoft, ведь каждый продукт должен быть выдающимся в своей категории.Nari Ultimate - это первая в мире гарнитура, разработанная Lofelt для Xbox, с тактильной обратной связью. Готовая к тактильной обратной связи и в следующем поколении с Xbox Series X|S и оснащенная технологией Razer HyperSense, Nari Ultimate дарит настоящее погружение в игру благодаря высококачественным динамикам, обеспечивающим кристально чистый звук и сенсорную обратную связь, основанную на вибрации, — пользователи не просто слышат игру, они ее чувствуют.Razer Wolverine Ultimate, получивший множество наград за оптимальную эргономику, сменные рычажки и D-pad, адаптируемый к любому стилю игры, с подсветкой Chroma Lighting от Razer, является лучшим контроллером, разработанным для Xbox.Razer Atrox Arcade Stick, разработанный для Xbox, - это файт-машина турнирного уровня, созданная для повышения геймерского мастерства. Используя высококачественные компоненты Sanwa, с 8 высокочувствительными программируемыми кнопками и точным 8-позиционным джойстиком, любители файтингов могут доминировать в игре с Atrox.Полный список продуктов Razer, совместимых с Xbox Series X|S, включает:Razer Nari Ultimate для XboxRazer Wolverine UltimateRazer Wolverine Tournament EditionRazer Atrox, аркадный стик для XboxRazer Thresher для XboxRazer Turret для Xbox