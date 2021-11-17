Разрешение Gears of War 3 на Xbox Series X опустили с 4K до 1440p ради 60 кадров

17 ноября 2021, 12:45

Вчера Microsoft объявила о выпуске более 70 игр по обратной совместимости на Xbox One, Xbox Series X и S. Некоторые из них имеют поддержку функции повышения частоты кадров.

В новом сравнительном ролике от ElAnalistaDeBits показано, как проекты работают и выглядят на Xbox Series X и S.



Ролик демонстрирует различия на обеих консолях Microsoft текущего поколения с включённой функцией повышения частоты кадров и без неё. В целом можно увидеть значительное улучшение разрешения на Series S почти для всех представленных игр (с 720p или 1080p) и значительный прирост производительности на обеих консолях с включённым «FPS-бустом» (с 30 кадров/с до стабильных 60 кадров/с).



Однако интересно то, что, хотя производительность некоторых игр с Xbox 360 по обратной совместимости была улучшена, разрешение, наоборот, понижено. Фактически, чтобы удвоить частоту кадров в Gears of War 3 на Xbox Series X, Microsoft пришлось пожертвовать 4K — игра с FPS Boost работает в разрешении 1440p.

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