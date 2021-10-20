Дисковые версии A Plague Tale: Innocence для PS5 и Series X и S уже в продаже

20 октября 2021, 13:15

Разработчики из Asobo Studio совместно с Focus Entertainment объявили о выпуске в продажу приключенческой игры A Plague Tale: Innocence на физических носителях для PS5, Xbox Series X и S.

Напомним, обновлённые версии A Plague Tale: Innocence для консолей нового поколения могут похвастаться поддержкой 4K (только на PS5 и Xbox Series X), 60 кадров/с и 3D-аудио.



Приключенческая игра A Plague Tale: Innocence изначально вышла в мае 2019 года на PC (Steam, GOG, Origin, Microsoft Store), PS4 и Xbox One. 6 июля текущего года проект появился на новых устройствах Microsoft и Sony, а также Nintendo Switch. В случае с последней речь идёт не о полноценной версии, а облачной.



Физические копии обновлённой A Plague Tale: Innocence для PS5 доступны для покупки в магазинах «1С Интерес» и DNS.

В данный момент разработчики из Asobo Studio работают над A Plague Tale: Requiem — продолжением A Plague Tale: Innocence, анонс которого состоялся в начале лета. По последней информации, общая продолжительность A Plague Tale: Requiem составит примерно 16 часов.

(С) 3dnews.