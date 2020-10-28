Гиганты готовы к штурму гостиных: размеры PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили

28 октября 2020, 10:45

Microsoft и Sony создали довольно громоздкие консоли нового поколения.

Уже несколько недель мы знаем, что PS5 — самая большая игровая консоль в современной истории, но нельзя сказать, что Xbox Series X на её фоне слишком мала.

В руки The Verge попали обе приставки, а также компактная Xbox Series S, и журналисты решили сделать сравнительные фото с разных ракурсов.

Microsoft и Sony использовали разные подходы к дизайну консоли следующего поколения. Это становится очевидно даже при беглом взгляде на общий вид систем, но особенно сильно проявляется, когда приставки размещаются бок о бок вертикально или горизонтально. PS5 гораздо больше, чем Xbox Series X почти во всех отношениях.

PS5 возвышается над Xbox Series X в вертикальном положении, но при горизонтальном размещении она выглядит заметно тоньше. Это позволяет, например, разместить PS5 в подставку для телевизора, где невозможно втиснуть Xbox Series X. Размещение консолей — важный вопрос, поскольку обе требуют хорошей вентиляции для отвода тепла.

PS5 имеет высоту примерно 390 мм, глубину 260 мм и ширину 104 мм, в то время как размеры Xbox Series X по тем же параметрам составляют 301 × 151 × 151 мм. А размеры Xbox Series S составляют всего 275 × 151 × 63,5 мм — последняя система стоит особняком на фоне собратьев-гигантов — в ней Microsoft удалось уместить большинство компонентов Xbox Series X в компактном корпусе, втрое уменьшив мощность графического ускорителя.