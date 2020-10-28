FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря

28 октября 2020, 11:45

Electronic Arts объявила дату релиза FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра появится на консолях нового поколения 4 декабря. Об этом сообщается на сайте проекта.

Разработчики обещают владельцам новых консолей улучшенную анимацию движений, освещение, более быстрые загрузки и многое другое. Кроме того, в рамках программы сотрудничества с Sony и Microsoft, покупатели игры на PS4 и Xbox One бесплатно получат копию для PS5 и Xbox Series X или S. Опция будет доступна и для владельцев дисковых версий игры.



Напомним, что первыми в продаже появятся Xbox Series X и S, выпуск которых запланирован на 10 ноября.

(С) 3dnews