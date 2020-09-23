EA не станет выпускать демоверсию FIFA 21

Electronic Arts приняла решение не выпускать демоверсию футбольного симулятора FIFA 21.
Об этом сообщается в твиттере EA Sports. Разработчики хотят сосредоточиться на полировке геймплея грядущей игры.
«Мы не будем выпускать демоверсию FIFA 21. Вместо этого мы решили сосредоточиться на разработке игры, чтобы обеспечить лучший игровой процесс на консолях текущего и следующего поколений. Мы с нетерпением ждём, когда подписчики EA Play смогут погрузиться в игру через 10 дней», — говорится в заявлении.
Напомним, что Electronic Arts пообещала добавить более детальные настройки тактики и индивидуализации. Игроки смогут детально определить внешний вид футболиста, от формы носа до надетой экипировки. Что касается игрового процесса, то теперь в симуляторе будет пять предустановленных тактик. Кроме того, пользователи смогут давать детальные установки каждому из игроков.
FIFA 21 выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X и S, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Покупатели Ultimate Edition и Champions Edition для консолей получат доступ к игре 6 октября, а все остальные — 9 октября.
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