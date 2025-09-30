30 сентября 2025, 13:15

Разработчика видеоигр Electronic Arts за $55 млрд купят арабы

Американскую компанию Electronic Arts, одного из крупнейших издателей видеоигр в мире, купит консорциум в составе трех компаний — PIF, Silver Lake и Affinity Partners. Согласно условиям соглашения, консорциум приобретет 100% акций Electronic Arts. Акционеры получат по $210 за акцию, что на 25% выше рыночной цены до появления информации о переговорах. Сделка должна быть завершена в начале 2027 финансового года.



Если это произойдет, то станет крупнейшим выкупом публичной компании в истории (без учета инфляции), отметила The New York Times. Часть финансирования инвесторы обеспечат за счет кредита на $20 млрд от JPMorgan Chase.



Сделку возглавляют государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF, которому уже принадлежит около 10% компании, а также частная инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.



Electronic Arts выпускает такие видеоигры, как FIFA, Madden NFL, Battlefield и The Sims.

