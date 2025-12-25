25 декабря 2025, 9:45

В 2025 году киберпреступники похитили криптовалюту на сумму $2,7 млрд

Издание ссылается на данные компаний, которые занимаются мониторингом блокчейна.



Самым масштабным взломом стал инцидент с криптобиржей Bybit, базирующейся в Дубае, где хакеры похитили около $1,4 млрд в криптовалюте. Компании по анализу блокчейна, а также ФБР обвинили в этом взломе хакеров, связанных с правительством Cеверной Кореи.



Среди других крупных взломов в этом году: атака на децентрализованную биржу Cetus (принесла хакерам $223 млн), взлом протокола Balancer ($128 млн), а также атака на криптобиржу Phemex ($73 млн).

