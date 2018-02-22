Влияние блокчейна в индустрии гейминга

22 февраля 2018, 22:14

Тема блокчейна сейчас является одной из самых актуальных в сфере развития технологий, и это именно то, что стоит за Биткоином, самой популярной криптовалютой на данный момент. В прошлом году согласно аналитическим данным поисковой системы Яндекс, именно криптовалюта стала одним из самых популярных запросов и всё не с проста. Ажиотаж вокруг технологии блокчейна очевиден, ведь это всё напоминает «бум доткомов», когда бизнесы только-только начинали выходить во всемирную паутину. Тоже самое происходит и сейчас, только в сфере развития технологий и игровая индустрия не стала исключением.

Дело в том, что блокчейн работает по очень простой схеме – это цепочка действий, например, в случае с криптовалютой это транзакция или условно перемещение единицы криптовалюты (токена) из одного кошелька в другой, при этом каждая составляющая цепи уникальна, чаще всего анонимна и к тому же зашифрована. Именно благодаря данной технологии игры могут выйти совершенно на новый уровень, игровой процесс одной игры может перекликаться с совершенно другой игрой, или же развитие персонажа будет уникально для каждого игрока благодаря последовательности и зависимости предыдущего действия от будущего. Очень отличным примером для сравнения может послужить история с «Тамагочи», если кто не помнит, это был очень заразительный виртуальный питомец. Заразительный в том плане, что вам надо было ежедневно следить за развитием вашего питомца на маленьком электронном устройстве. Это был несомненный бум, и в принципе в игре присутствовала доля уникальности – вы могли выбрать свой собственный вид питомца и выращивать его так, как вы хотите. Сейчас появилась новая современная игра такого же типа – КриптоКотики (CryptoKitties), которая в основе использует блокчейн систему Ethereum, и пользователи уже совершили транзакций на сумму, превышающую 1 миллион долларов! Всё довольно просто, вы растите своего котика, и в процессе роста формируются новые карточки кошек, которые вы можете продавать. Тут сразу же перекликается старая игра Тамагочи и Покемон карточки, в которые играли многие из нас в школьное время.

Новые технологии в играх позволят иметь одного персонажа сразу же в некоторых играх, которые по сути не связаны друг с другом, например в Call of Duty и GTA, также возможны будут совершенно уникальные задания/квесты для каждого игрока, эксклюзивные вещи в сундуках в играх-стратегиях и много другого, что позволит сделать игры менее предсказуемым и более желанными для игры. Самое простое, что скоро будет сделано благодаря блокчейну это единый аватар во всех онлайн играх, на подобии Gravatar’а, который позволяет использовать один и тот же профиль для комментирования на самых популярных сайтах в интернете. Внедрение блокчейна также упростит покупку вещей внутри игры, а также потенциально сможет снизить стоимость игр, если вы будете платить с помощью криптовалюты, так как в таком случае разработчик будет экономить на комиссиях, которые он сейчас вынужден платить платёжным системам.

Прежде чем вы начнёте радоваться нововведениям в игровой индустрии не стоит всё-таки забывать, что блокчейн и всё что с ним связано пока что находится в зародышевом состоянии, и ожидать быстрого внедрения блокчейн технологий в существующие игры не стоит, но вы уже должны быть готовы к изменениям и следите за новостями, возможно ближе к концу этого года будет выпущено несколько игр на блокчейне, которые станут «вирусными», также как недавно это сделала игра Pokemon Go.