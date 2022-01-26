В Казахстане майнерам отключили электроэнергию до конца января

26 января 2022, 12:15

В Казахстане всем компаниям, которые официально занимаются майнингом криптовалюты, с 24 января отключили электроэнергию.

Управляющая компания объяснила такое решение «напряжённой ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности» в стране.



Как сообщает местное издание «Информбюро», казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC разослала 21 января 196 организациям по всей республике уведомление об отключении. В нём указано, что «с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг».



Глава Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев высказал мнение, что проблемы с электроэнергией в стране связаны, скорее, не с майнерами, а с изношенной инфраструктурой: ресурс станций выработан более чем на 70 %, а возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану. По его словам, цены на электроэнергию в стране всегда сдерживались, и индустрия оставалась в значительной степени недофинансированной. Дорджиев отметил, что для КЕGOC и Министерства энергетики майнеры стали оправданием столь жёстких мер.

