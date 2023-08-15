Облачный майнинг: суть и особенности

15 августа 2023, 8:15

Одним из ключевых свойств некоторых криптовалют является возможность их добычи. Для этого добытчики (майнеры) используют находящие в их распоряжении мощные аппаратные и программные мощности. Но есть и альтернативный способ – облачный майнинг, предполагающий аренду вычислительных мощностей удаленных серверов.

В этом случае не нужно приобретать и поддерживать майнинговое оборудование, а только оплачивать арендную стоимость. Иногда арендодатель удерживает и часть добытой криптовалюты. Все эти и другие условия оговариваются при заключении договора аренда и определяются выбранным планом.

Нет необходимости в покупке и самостоятельном обслуживании оборудовании – это позволяет избежать довольно высоких затрат на обновление, ремонт, охлаждение и прочий сервис технической части, требующий квалифицированного подхода.

Удобство и доступность – можно начать добывать крипту с минимальными усилиями и без специализированных знаний. Достаточно иметь доступ к интернету.

Возможность масштабирования – можно арендовать только необходимую для текущих потребностей вычислительную мощность, а при их изменении легко и быстро ее модифицировать, перейдя на другой план.

1. Неопределенность доходности, зависящей от цен на криптовалюту, сложности алгоритма майнинга и комиссий – может быть сложно окупить вложения в периоды снижения цен на криптовалюту и в других неблагоприятных условиях.

2. Зависимость от провайдера – арендаторам остается только надеяться, чтобы он предоставляет надежные вычислительные ресурсы. Недобросовестные провайдеры могут внезапно прекратить деятельность или произвольно менять стоимость аренды.

3. Ограниченный контроль – полного контроля над вычислительным оборудованием и процессами майнинга у арендатора нет.

4. Немалая вероятность попасть в мошенническую схему – существуют компании, которые декларируют выгодные условия, но на самом деле являются аферистами.

Выбор надежного сервиса для облачного майнинга

Чтобы добыча крипты была выгодной, эксперты Profinvestment советуют тщательно изучать поставщиков услуг, обращая внимание на:

• цены – слишком высокие потребуют существенных первоначальных вложений, а низкие свидетельствуют о мошенничестве или наличии скрытых комиссий;



• условия контрактов – минимальная продолжительность аренды, доступные мощности, методы оплаты, ожидаемая доходность;



• расположение майнинговых серверов – их эффективность определяется региональными расценками на электроэнергию, климатическими условиями и прочими факторами;



• репутацию – получить о ней представление можно из СМИ, обзоров и отзывов пользователей;



• команду разработчиков – лучше, если это будут известные специалисты;



• технические ресурсы – предпочтение следует отдавать брендовому оборудованию;



• наличие гарантии возврата средств (частично или полностью) – некоторые провайдеры предоставляют ее при возникновении разных неблагоприятных ситуаций для клиентов.