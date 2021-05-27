Иран запретил майнинг криптовалют из-за грядущего повышения спроса на энергию

27 мая 2021, 11:45

Иран запретил энергозатратную добычу криптовалют, таких как биткоин, в преддверии сезона максимального спроса на электроэнергию.

Чрезвычайно большое потребление электричества для майнинга уже приводило к отключению электросетей в крупных городах страны, и новый запрет направлен на предупреждение подобных ситуаций в будущем. Ограничение вступает в силу немедленно и будет действовать до 22 сентября, заявил президент Ирана Хасан Рухани (Hassan Rouhani).

Заметим, что в стране деятельность по добыче криптовалют должна осуществляться только при наличии лицензии, чем могут похвастаться только 15 % майнеров. Эксперты взволнованы, что новое решение правительства может подтолкнуть и их к переходу на теневой майнинг. Заметим, что иранские власти всеми силами пытаются искоренить нелегальный майнинг, не брезгуя даже услугами шпионов для обнаружения нелегальных добытчиков криптовалют, которые порой прячут компьютеры даже в мечетях.По данным аналитической компании Elliptic, субсидированные цены на электроэнергию и экономические санкции, ограничивающие доступ к иностранной валюте, сделали Иран злачным местом для майнеров. Иранские чиновники обвиняют добытчиков криптовалют, рост производства и засуху, которая сокращает выработку гидроэлектроэнергии, в отключениях электричества, которые наносят ущерб бизнесу и повседневной жизни страны.Сейчас Иран ведёт переговоры с США и другими странами о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Согласно её условиям, правительство страны должно допустить западных инспекторов на свои ядерные объекты, а западные страны, в свою очередь, ослабят санкции и позволят иностранным компаниям инвестировать в развитие инфраструктуры Ирана.

(С) 3dnews