В Германии разрабатывают дальнобойную ракету RCM

5 марта 2025, 9:45

Над новой ракетой работает MBDA Germany. Компания намерена производить ключевые компоненты в Германии, избегая использования американских комплектующих, сообщает Hartpunkt со ссылкой на источники.

Ожидается, что дальность RCM будет достигать 500 км, длинна ракеты составит 4 метра, а стартовая масса — 350 кг, причем примерно треть будет составлять боевая часть. Кроме того, предусмотрено несколько возможностей запуска: с вертикальной пусковой установки на кораблях типа фрегат, сброс с транспортного самолета A400M или использование реактивной системы M270 MLRS.Уже в этом году разработчики планирует окончательно "заморозить дизайн" — определиться с очертаниями, деталями, габаритами и тому подобное. Первые испытательные пуски RCM ожидаются в 2028 году.